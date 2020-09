„Spójrzcie! Tam, gdzie kierujesz swoje skupienie, tam przepływa twoja energia. Czy mnie słyszycie?”. Disclosure prezentuje nowy album zatytułowany „Energy”.

Krążek promowany jest przez single „Energy”, „My High” ft. Aminé & slowthai, „Douha (Mali Mali)” oraz „Birthday” ft. Kehlani & Syd.Ten ostatni ujrzał światło dzienne 36 godzin przed premierą krążka. Był to jeden z pierwszych kawałków, który powstał z myślą o nowej płycie. Howard wyjaśnia: – Syd i ja przechodziliśmy w tym czasie przez podobne rzeczy. Zastanawialiśmy się, czy wypada zadzwonić do swojej lub swojego eks znienacka i zapytać, jak się mają, czy może będzie to zbyt niezręczne.

Guy dodaje: – To najstarszy utwór na płycie, ale zdał egzamin czasu, dlatego słusznie trafił na ostateczną tracklistę. Dodatkowy wokal Kehlani wzniósł tę piosenkę na wyższy poziom. Powstał z tego ognisty duet.

Disclosure powróciło w lutym tego roku, wydając EP-kę „Ecstasy” – duet zaskoczył fanów, codziennie wydając jeden utwór. Był to czas przed pandemią, kiedy jeszcze wyczekiwaliśmy z niecierpliwością cieplejszych dni oraz letnich festiwali.

Na krążku „ENERGY” znalazło się grono wyjątkowych, utalentowanych artystów, w tym m.in. Mick Jenkins, Channel Tres, Eric Thomas, Aminé, slowthai, Common, Kelis, Fatoumata Diawara, Blick Bassy oraz Kehlani i Syd. Bracia Howard podkreślają, że w muzyce stawiają przede wszystkim na długowieczność. Jak podkreśla Guy: – Znaleźliśmy się na uprzywilejowanej pozycji. Możemy zagrać dla 20 tys. ludzi, by potem wystąpić na dzikim rave. Chcemy, by jak najwięcej osób bawiło się jak najlepiej przy naszej muzyce. Nie możemy się doczekać kolejnych spotkań z naszymi słuchaczami na żywo.

Dzień przed premierą płyty na YouTube ukazał się cały set Disclosure zrealizowany w Chorwacji w malowniczych okolicznościach Parku Narodowego Jezior Plitwickich. Duet dba o nowe sposoby dotarcia do fanów w czasach, gdy nie mogą po prostu zagrać w klubach. Fani będą mogli doświadczyć albumu „Energy” w świecie Minecrafta.