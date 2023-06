„Comfort and Happiness” ma już… 10 lat! Z tej okazji Dawid dzieli się wyjątkową, dwupłytową reedycją „Comfort and Happiness 10th Anniversary Edition” w wersji winylowej!



2023 rok to dla Dawida niewątpliwie rok podsumowań – niedawno wkroczył w lata trzydzieste, a dziś swój okrągły jubileusz obchodzi jego pierwszy studyjny album „Comfort and Happiness”. Droga, którą przeszedł, jest niezwykła – od skromnego chłopaka, który w zaciszu swojego mieszkania w Dąbrowie Górniczej nagrywał pierwsze demówki, do artysty, który osiągnął rzeczy wielokrotnie większe, niż te, o których wówczas marzył. Ma na koncie trzy diamentowe płyty, ocean nagród i koncerty na największych polskich scenach, w tym na Stadionie Narodowym, gdzie po raz kolejny będziemy mogli go usłyszeć dokładnie za 3 miesiące, 26.08!

Jubileuszowa reedycja pierwszego studyjnego albumu Dawida Podsiadło zawiera 18 utworów – oprócz 10 piosenek z pierwszego wydania, znalazły się tu utwory z edycji specjalnej z 2013 roku: „Little Stranger”, „T.E.A.”, „Jump”, „Powiedz mi, że nie chcesz”, a także utwór „4:30″ ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Kamienie na szaniec” i remix „No” autorstwa Zwette, dotąd dostępny jedynie w wersji cyfrowej. Wszystkie nagrania zostały zremasterowane. Na edycji jubileuszowej znalazły się również niepublikowane wcześniej wersje koncertowe „Nieznajomego” ze Stadionu w Chorzowie i „Trójkątów i kwadratów” ze stadionu w Gdańsku. Całość tego wyjątkowego wydania uzupełniają słowa Dawida, zamieszczone wewnątrz okładki albumu, który z sentymentem i wdzięcznością patrzy na początek swojej drogi.