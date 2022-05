Od miesiąca króluje w radiach z piosenką „odbicie”. Od 12 tygodni jest najczęściej wyszukiwaną artystką w aplikacji Shazam. Trudno o lepszy moment na premierę jej debiutanckiej płyty – „moja ciemność” bryskiej jest już WSZĘDZIE!

Pierwszą płytę wydaje się tylko raz. I choć w ubiegłym roku na półki sklepowe trafił winyl z mini-albumem „jestem bryska” to dopiero „moją ciemność” bryska traktuje jako swój prawdziwy album numer 1. I wydaje go dokładnie rok od premiery swojej pierwszej piosenki – „naiwna”.

Po tym jak media okrzyknęły ją objawieniem muzyki pop 2021 r., w tym roku wydała już 6 kolejnych singli w języku polskim i angielskim, zagrała mini-trasę koncertową, zdobyła (i wciąż zdobywa!) szczyty list przebojów, zgarnęła też swoją pierwszą nominację do Fryderyka. Mało? To jeszcze ciekawostka: do wszystkich utworów z „mojej ciemności” bryska opublikowała dziś regularne, oficjalne videoklipy!

Album „moja ciemność” to nie tylko podsumowanie na CD najważniejszych premier bryskiej, ale także ogromna ilość nowej muzyki – zarówno w oryginalnych, jak i zremiksowanych wersjach. Poza hitami „lato (pocałuj mnie)” i „odbicie” (od 4 tygodni #1 na liście Airplay Chart wg ZPAV, czyli najczęściej odtwarzanych piosenek w polskich radiach) trafiły tu uwielbiane na koncertach „panika”, „na legalu” czy „neonowe laczki”, które wywołają uśmiech na twarzy największego ponuraka. To także zestaw elektronicznych produkcji na światowym poziomie – za sprawą Skytecha (R3HAB), Marka Neve (Shanguy) czy niemieckiego duetu HAUZ.