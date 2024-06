Nagrodzona Grammy, uhonorowana miejscem w Rock and Roll Hall of Fame grupa Bon Jovi, jeden z najbardziej ikonicznych zespołów rockowych w historii, prezentuje nowy album „Forever”.

– Ta płyta to powrót do radości. Od początku pisania, przez cały proces nagrywania, wiedzieliśmy, że to ta muzyka Bon Jovi, której należy słuchać głośno i która z miejsca wprawia w dobry nastrój – mówi Jon Bon Jovi.

Zaprezentowany premierowo podczas „SXSW” czteroodcinkowy serial „Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi” trafił niedawno na platformę Disney+. Produkcja jest pierwszym dokumentem, obejmującym pełną historię zespołu. W pracach nad nią uczestniczyli wszyscy obecni i byli członkowie grupy.

Przy okazji 66. ceremonii rozdania Grammy, Jon Bon Jovi otrzymał tytuł 2024 MusiCares Person Of The Year, a w L.A. Convention Center odbył się gwiazdorski koncert ku czci rockmana. Na scenie pojawili się m.in. Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason isbell, Jelly Roll, Pat Monahan z grupy Train i wielu innych.