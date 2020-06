Black Eyed Peas prezentują swój 8 album zatytułowany „TRANSLATION”. Mieszający Hip-Hop, pop, dance, reggaeton oraz trap album Black Eyed Peas zjednoczy jedne z największych gwiazd muzyki rozrywkowej.

Fani zespołu będą mogli usłyszeć takich artystów jak: Shakira, Tyga, Nicky Jam, Becky G, czy French Montana. Oprócz wpadających w ucho piosenek, Black Eyed Peas podzielą się swoimi obserwacjami na temat świata i tego co się dzieje w 2020 roku.

Pierwszym singlem z „TRANSLATION”, który fani mogli usłyszeć było „RITMO (Bad Boys For Life)”. W zaledwie 8 miesięcy utwór zdobył liczne platynowe certyfikacje i zgromadził 1,5 miliarda wyświetleń oraz odtworzeń. Kawałek był wiodącym singlem soundtrack’u do filmu „Bad Boys For Life” . W tym roku Black Eyed Peas wydali kawałek „MAMACITA” z Ozuną i J Rey Soul. Ostatnio piosenka zgromadziła ponad 200 milionów odtworzeń i wyświetleń oraz znalazła się w Top 10 listy Billboard Hot Latin Songs. Black Eyed Peas sprzedali ponad 50 milionów albumów na całym świecie. „TRANSLATION” to kolejny rozdział w ich karierze.