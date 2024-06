Nowa płyta Billie przynosi dokładnie to, co obiecuje jej tytuł. 10 premierowych i zróżnicowanych gatunkowo piosenek układa się w rozległy i ekspansywny krajobraz dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji. „HIT ME HARD AND SOFT” to prawdziwie filmowe, różnorodne, ale przy tym spójne dzieło, które Billie nazywa „rodziną piosenek”. Krążek idealnie sprawdza się słuchany od początku do końca. Trzecia płyta Billie jest jej najodważniejszym i najbardziej śmiałym dziełem, które „Rolling Stone” okrzyknęło mianem jej najlepszego albumu.

Premierę „HIT ME HARD AND SOFT” poprzedziły dwa bezpłatne wydarzenia w Nowym Jorku i Los Angeles, podczas których fani mieli możliwość posłuchania albumu. W hali Barclay Center na Brooklynie zgromadziło się 16 tys. ludzi, natomiast Kia Forum w Los Angeles odwiedziło 13,5 tys. widzów. Fani tłumnie przybyli także do kin AMC w całej Ameryce Północnej, w których mieli okazję celebrować wydanie płyty, słuchając w „HIT ME HARD AND SOFT” na kilka godzin przed oficjalną premierą.

Artystka ogłosiła niedawno plany „HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR”. Wyprodukowana przez Live Nation trasa ruszy we wrześniu tego roku. Billie rozpocznie od koncertów Ameryce Północnej, w której będzie występowała do grudnia. W lutym ruszy kilkutygodniowa trasa po Australii, a od drugiej połowy kwietnia artystkę będzie można zobaczyć w Europie i Wielkiej Brytanii. 3 i 4 czerwca 2025 Eilish da dwa koncerty w Tauron Arenie Kraków. Pełną rozpiskę trasy i bilety na koncerty można znaleźć na oficjalnej stronie gwiazdy.