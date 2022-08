Czas na muzyczny powrót. W tym tygodniu na antenie Radia Index gramy dla was najnowszy album Beyonce.

„Tworzenie tego albumu pozwoliło mi znaleźć miejsce by marzyć i uciec od strasznych wydarzeń na świecie. Pozwoliło mi poczuć się wolną i przeżyć przygody w momencie, gdy inne rzeczy stały w miejscu. Moją intencją było stworzenie bezpiecznej przestrzeni, bez ocen.

Miejsca wolnego od perfekcjonizmu i nadmiernego myślenia. Miejsca by krzyczeć, odpuścić i poczuć wolność. To była piękna podróż i eksploracja. Mam nadzieję, że znajdziecie w tej muzyce radość. Mam nadzieję, że zainspiruje Was ona do ruchu. Ha! I żeby poczuć się tak silnymi i sexy, jakimi naprawdę jesteście” – mówi Beyonce.