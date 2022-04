Mieszkańcy naszego regionu znają go z występów na ulicach miast, teraz zrywa z wizerunkiem artysty ulicznego. Wszystko w związku z wydaniem swojej debiutanckiej płyty. Absolwent Animacji Kultury na Uniwersytecie Zielonogórskim właśnie spełnił swoje marzenie związane z nagraniem longplayu.

Materiał jaki pojawił się na płycie jest bardzo szczególny dla Baru Rajzy. Artysta kawałki gromadził na przestrzeni lat i jak sam mówi ciężko było stworzyć ostateczną listę numerów na krążku. Debiut ukazuje się pod patronatem projektu “Przestrzenie Sztuki” oraz Lubuskiego Teatru.

Z Przestrzenami sztuki jest, że ten projekt musi nabrać mocy urzędowej, ale nie mam wątpliwośći, że na to wszystko na co jestem umówiony z dyrektorem dojdzie do skutku i to się wszystko wydarzy. Jest sporo emocji w związku z tym, że terminy gonią, a ta moc urzędowa ciągle jest nabierana. Mam ogromne wsparcie ze strony Lubuskiego Teatru chociażby w kwestii promocji samego wydarzenia, organizacja koncertu premierowego, to zrobił w 100 procentach teatr. Mam duże wsparcie po stronie Lubuskiego Teatru.