Legenda muzyki Barry Gibb z nowym albumem! Krążek „Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1” od 8 stycznia 2021 w serwisach cyfrowych, a tydzień później do sklepu trafi fizyczne wydanie albumu.

Na płycie pojawiają się znakomici goście: Alison Krauss, Brandi Carlile, David Rawlings, Dolly Parton, Gillian Welch, Jason Isbell, Jay Buchanan, Keith Urban, Little Big Town, Miranda Lambert, Olivia Newton-John, Sheryl Crow i Tommy Emmanuel. Za produkcję odpowiada laureat Grammy Dave Cobb.

Z okazji premiery „Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1”, w „The New York Times” pojawił się obszerny artykuł poświęcony Barry’emu Gibbowi: Głos Gibba w „Words of a Fool” jest mocny i wręcz kosmiczny… Niemal sześć dekad po debiucie, wokal artysty pozostaje jednym z najznakomitszych instrumentów w muzyce popularnej. Dziennikarze „The Wall Street Journal” zachwycają się z kolei wydawnictwem, pisząc: To nowy hołd dla gigantów popu, Bee Gees, natomiast recenzenci „Entertainment Weekly” doceniają mariaż gospel z country.

W serwisie streamingowym HBO MAX odbyła się premiera dokumentu „The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” w reżyserii Franka Marshalla.

Barry Gibb ma na koncie m.in. 8 nagród Grammy, Grammy Legend Award oraz 2015 Grammy Lifetime Achievement Award. Otrzymał także m.in. American Music Awards Lifetime Achievement Award, BMI Icon Award, cztery BMI Songwriter of the Year Awards, cztery BMI Song of the Year Awards i jest członkiem Rock and Roll Hall of Fame and Songwriters Hall of Fame. W 2004 Barry otrzymał jedno z najwyższych brytyjskich odznaczeń, gdy Bee Gees dostali tytuł Commanders of the British Empire, a w 2018 tytuł „Sir Barry Gibb” od księcia Karola za zasługi dla muzyki oraz działalność charytatywną.