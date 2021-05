Arek Kłusowski to młody wokalista, ale również kompozytor, tekściarz i osobowość sceniczna. Przez lata zajmował się pisaniem piosenek dla popularnych wykonawców z pierwszych miejsc list przebojów. W 2019 roku ukazał się jego pierwszy album “Po tamtej Stronie”. Teraz – dwa lata po muzycznym debiucie, Arek prezentuje “Lumpeks” wraz z singlem o tym samym tytule. Płytę zapowiedziały wcześniej świetnie przyjęte utwory “Antarktyda” oraz “Idealny Syn”.

“Lumpeks” to bardzo osobista historia Arka Kłusowskiego i jednocześnie rozpoczęcie nowego rozdziału w jego karierze. Jak mówi sam artysta – ten album to próba ponownego wystylizowania jego muzycznej tożsamości. – Zawsze twierdziłem, że sztuka powinna być o czymś, zabierać głos w ważnych sprawach. A skoro ja jestem teraz w takim miejscu, w którym ten głos mam, to nieskromnie postanowiłem się wypowiedzieć w sposób dosadny i bezkompromisowy. Na płycie “Lumpeks” znajdziecie eseje o zabarwieniu lekko surrealistycznym, krytykę systemu i refleksje na temat współczesności. Śpiewam o presji, konwenansach, zachowawczości, kompleksach i pozorach, które świat na nas wymusza, o beztroskim konsumpcjonizmie, bezrefleksyjnej zabawie, o otaczającej nas bylejakości i tandecie. Na “Lumpeksie” jednak nie rozliczam się tylko ze światem, ale także ze sobą, z toksycznymi relacjami i swoją przeszłością. Te czasem trudne do przełknięcia tematy zamknąłem w tanecznej, energetycznej formie melodyjnych piosenek, w których czuć echa lat 80. – mówi Arek.

Album “Lumpeks” składa się z 11 utworów. Wszystkie teksty napisał Arek Kłusowski, a muzyka powstała we współpracy z Maciejem Sawochem. W jednej z piosenek gościnnie pojawiła się Mery Spolsky.

Autorem zdjęcia okładkowego jest Piotr Porębski, a dyrektorem artystycznym wydawnictwa jest Tomek Kuczma.