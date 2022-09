Czas na premierę długo wyczekiwanej, debiutanckiej płyty zespołu Anieli. Album “Blask” jest już dostępny do kupienia oraz do słuchania we wszystkich serwisach streamingowych. Do sieci trafił też czwarty singiel, zatytułowany “Nie ruszaj się”.

“Blask” to dojrzały debiut. Nie mogło być inaczej, skoro duet Anieli tworzą muzycy, których piosenki od lat śpiewa cała Polska. Joanna Prykowska to niezwykły głos Firebirds – zespołu popularnego jeszcze w latach 90-tych, m.in. za sprawą piosenki „Harry”, która zyskała ponadczasowy wymiar. Paweł Krawczykz kolei napisał muzykę na wszystkie płyty Heya w XXI wieku. Jako Anieli otwierają nowy rozdział swoich muzycznych życiorysów. “Blask” to 10 atmosferycznych piosenek z bardzo osobistymi, kobiecymi tekstami Aśki. Głos Asi zdobią, brzmiące jak z najlepszych albumów Eurythmics czy Maanamu – kompozycje Pawła, który odpowiedzialny jest także za produkcję. Za miks i mastering odpowiada Marcin Gajko.

W piosenkach duetu Anieli słychać tęsknotę za szczerymi relacjami międzyludzkimi, miłością prawdziwą i „lepszymi czasami”. To niekiedy poetyckie, czasem proste, życiowe historie – zawsze ujmujące i szczere. Płytę promują single: „Jaśniejąca” – opowieść o przyjaźni z gościnnym udziałem Katarzyny Nosowskiej; „Niemiłość” – traktująca o samotności w złotej klatce; „Przesilenie” – letni hymn o niezależności; oraz love story o zabarwieniu noir – „Nie ruszaj się”.

Zdjęcia do sesji okładkowej “Blasku” wykonał Piotr Porębski, a za graficzną stronę odpowiada Macio Moretti.