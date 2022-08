Na „The Best of 2015-2022”, kompilacji największych hitów w dotychczasowej karierze Álvaro Solera, znalazł się też nowy singiel „Candela” z Nico Santosem.

Tegoroczne lato to idealny moment na podsumowanie ostatnich 7 lat bajecznej kariery Álvaro Solera. Jego trzy albumy studyjne, „Eterno agosto” (2015), „Mar de colores” (2018) i „Magia” (2021), a także szereg przebojów, takich jak „Sofia”, „La Cintura” czy „La Libertad”, zgromadziły w sumie ponad sześć miliardów streamów i zdobyły ponad 150 złotych i platynowych nagród na całym świecie. Álvaro współpracował z takimi gwiazdami, jak Cali Y El Dandee, David Bisbal, Flo Rida, Tini, Morat, Gims, Jennifer Lopez czy Birdy, pojawiał się we włoskim „X Factorze” i niemieckim „The Voice Kids”, wystąpił w przeboju „Gru, Dru i Minionki”, a także w produkcji Disneya „Encanto”. Jego ostatni album wzniósł go na — jak dotąd — najwyższe miejsce na liście przebojów. Teraz zmierza w kierunku kolejnego europejskiego letniego hitu z utworem „Solo Para Ti” z udziałem Topica, a w kolejce do zostania przebojem już czeka nowy singiel „Candela” nagrany z Nico Santosem!

To nie fakty definiują Álvaro, ale jego stosunek do życia. Znakomity artysta, który dorastał w Barcelonie oraz Tokio biegle posługuje się sześcioma językami i przejawia pozytywne nastawienie w każdym jego aspekcie, nie tylko w muzyce.

To jeden z powodów, dla których oferta Álvaro jest tak szeroka, jak samo życie: od szczerych słodko-gorzkich piosenek miłosnych pełnych nienasyconej melancholii, przez głębokie utwory z delikatną perkusją, aż po wesoły pop z wpływami muzyki tanecznej i flamenco. Po latach na międzynarodowej scenie wypracował autentyczne brzmienie, które natychmiast da się rozpoznać, od Buenos Aires po Berlin.

Przyspieszona wersja debiutanckiego singla z 2015 roku „El Mismo Sol” obecnie podbija TikToka, inspirując ponad 80 tysięcy filmików w ciągu zaledwie trzech tygodni. Dzięki ostatniej płycie „Magia”, która, jak sam mówi, reprezentuje jego pisanie w najbardziej intymny i dojrzały sposób, Álvaro Soler osiągnął nowy szczyt. Jak zapowiada, już teraz intensywnie pracuje nad nową muzyką. Musimy na nią jednak poczekać, co umili nam 20-utworowe „THE BEST OF 2015 – 2022”. Wydana właśnie składanka stanowi obszerny wybór jego najważniejszych utworów. 21 października album ukaże się także na winylu.