Swoją premierę ma pierwsza od 2016 roku płyta Alicii Keys. To bardzo emocjonalny album, na którym Alicia dzieli się swoimi przemyśleniami dotyczącymi siebie i tego co dzieje się na zewnątrz. Ostatnie miesiące pokazały, że żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i ten krążek może pomóc nam znaleźć wewnętrzną siłę by iść dalej, a może nawet zmieniać świat na lepsze. Na płycie poza Alicią usłyszymy Sampha, Miguela, Khalida, Tierrę Whack, Diamond Platnumz czy Jill Scott.

„ALICIA” to jeden z najbardziej personalnych projektów w karierze piętnastokrotnej zwyciężczyni nagrody Grammy, który pokazuje różne oblicza artystki.

O singlu „Underdog”, który został napisany we współpracy z Edem Sheeranem:

„Niektórzy ludzie mogą myśleć, że słowo „underdog” [ang. z góry skazany na porażkę, spisany na straty] ma znaczenie negatywne, jednak ja wiem, że ma wielką moc. Reprezentuje ludzi niedocenionych, którzy stanęli na wysokości zadania i zdołali wszystkich zaskoczyć. Pewnie wszyscy byliśmy w sytuacji, w której musieliśmy pokonać przeciwności losu. To nigdy nie jest łatwe. Moim ulubionym wersem z tej piosenki jest – Mówili, że nigdy mi się nie uda, ale zostałam uformowana, żeby zburzyć formę. Wydaję mi się, że nie ma osoby na tej planecie, która nie czuła się w ten sam sposób.”

O piosence „Love Looks Better”:

„Ta piosenka ma w sobie tyle energii! Opowiada o tym jak bardzo jesteśmy zabiegani, jak szybko się przemieszczamy, że nagle chcemy się zatrzymać, porozmawiać, być ze sobą i zobaczyć, że nasza miłość ciągle ma się dobrze. Sądzę, że każdy doskonale rozumie to wyrażenie. ‘Love Looks Better’ to świetna zapowiedz tego co znajdzie się na moim nowym albumie. Melodia w tym utworze będzie Wam tkwiła długo w pamięci i nie będziecie mogli przestać jej nucić.” – mówi Alicia

O teledysku do „So Done” wyreżyserowanym przez Andy’ego Hines’a (Lizzo, Anderson .Paak), w którym wystąpiła aktorka Sasha Lane (American Honey):

„Jestem bardzo podekscytowana, że mogę podzielić się z fanami „So Done”. Coś takiego nazywamy transem, od takiej energii po prostu nie sposób uciec. Współpraca z Khalidem była wyjątkowa. Ten utwór jest o byciu zmęczonym zmienianiem się tylko po to, żeby kogoś zadowolić i o nie przejmowaniu się pomysłami innych jak powinno wyglądać nasze życie”. – mówi o utworze Alicia Keys.

O piosence „Perfect Way To Die”:

„Oczywiście coś takiego jak perfekcyjny sposób by umrzeć nie istnieje. Ta fraza nawet nie ma sensu, ale to sprawia, że tytuł jest tak mocny i łamiący serce – bo tyle osób umarło niesprawiedliwie. Tekst jest napisany z perspektywy matki, której dzieci zostały zamordowane przez rasistowski system, który uważa, że czarne życie nie jest wartościowe. Wszyscy wiemy, że żadne z tych żyć nie powinno zostać zabrane przez kulturę policyjnej przemocy.”

Artystka planuje w lecie 2021 roku dać albumowi drugie życie podczas trasy koncertowej „ALICIA: The World Tour” – 24 czerwca odwiedzi Tauron Arenę w Krakowie. W marcu piosenkarka wydała książkę „More Myself: A Journey”, która stała się bestsellerem New York Times’a. Alicia Keys to bardzo wszechstronna artystka – zwyciężczyni GRAMMY, piosenkarka, producentka, aktorka oraz aktywistka społeczna. Od premiery swojego debiutanckiego albumu „Songs in A Minor”, sprzedała ponad 65 milionów płyt na całym świecie.