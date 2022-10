28 października pojawiła się na rynku nowa płyta Agnieszki Chylińskiej. Nowy album Artystki nosi tytuł „NEVER ENDING SORRY” i ukazuje się po czterech latach przerwy.



Agnieszka Chylińska przez lata przyzwyczajała swoich słuchaczy i widzów do wielu zmian na swojej artystycznej drodze. Wokalistka, której twórczość zawsze cechowały przez nią same ukute słowa „NIGDY TAKA SAMA”. Tym razem postanowiła połączyć rockową siłę swojego nietuzinkowego głosu z pięknym rockowo-bluesowym brzmieniem.

„Jest to dla mnie powrót do starego dobrego grania żywej muzyki. Tak bardzo zależy mi na tym, żeby koncerty najbliższej trasy były dowodem na to jak bardzo chciałam dać ludziom tę płytę”.

Nowy krążek „NEVER ENDING SORRY” składa się z 13 piosenek, a promują go dwa single „JEST NAS WIĘCEJ” (premiera telewizyjna odbyła się w sierpniu na festiwalu w Sopocie TOP OF THE TOP) i „KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ” – piosenka przede wszystkim o miłości i szacunku do samych siebie. Mamy prawo kochać i po ludzku się zawieść. Mamy prawo marzyć i ufać, choć nie zawsze dobrze na tym wychodzimy.

„NES” to projekt nie tylko muzyczny, ale też filmowy. W teledyskach do pierwszych singli obok Artystki, główną rolę grają wybitni aktorzy Adam Woronowicz (JEST NAS WIĘCEJ) i Piotr Głowacki (KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ). Cały projekt będzie rozwijał swoją fabułę w kolejnych obrazach filmowych.