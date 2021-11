ABBA, jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki, wrócił z „Voyage” – pierwszym albumem od blisko 40 lat. Na początku września Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid potwierdzili, że wracają po blisko 40-letniej przerwie z nowym albumem i rewolucyjnym koncertem.

Koncerty rozpoczną się 27 maja 2022 roku. ABBA na potrzeby występów przygotowała set składający się z największych przebojów oraz kilku nowych piosenek jak „I Still Have Faith in You” i „Don’t Shut Me Down”. Na scenie pojawi się 10-osobowy zespół, który skompletował były klawiszowiec Klaxons, James Righton, a w którym znajdzie się nominowana do BRIT wokalistka Little Boots.

Tuż po ogłoszeniu premiery „Voyage”, ABBA pobiła rekord wytwórni Universal w kategorii największej liczny pre-orderów w Wielkiej Brytanii. W ciągu trzech dni zamówiono ponad 80 tysięcy egzemplarzy. Wystarczyły także trzy dni, by rozeszło się 250 tysięcy biletów na koncerty- Minęło trochę czasu, odkąd razem tworzyliśmy muzykę. Prawie 40 lat – komentują muzycy. – Wiosną 1982 roku zrobiliśmy sobie przerwę, a teraz podjęliśmy decyzję, że czas ją zakończyć. Robienie sobie ponad 40-letniej przerwy między albumami to głupota, więc nagraliśmy następcę „The Visitors”. Prawdę mówiąc, główną inspiracją był pomysł na stworzenie niesamowitego, niebywałego show. Będziemy mogli zasiąść z publicznością i podziwiać nasze cyfrowe awatary, wykonujące nasze piosenki w specjalnie wybudowanej hali. Dziwne to wszystko i wspaniałe.

„Voyage” będzie pierwszym albumem zespołu ABBA od czasu „The Visitors”, który ukazał się 30 listopada 1981 roku, docierając na 1. miejsce w Wielkiej Brytanii, Szwecji i pięciu innych krajach. Płyta była jedną z pierwszych, które ukazały się na CD. Ponadto, „Voyage” ujrzy światło dzienne blisko 50 lat po premierze debiutu zespołu ABBA, „Ring Ring”, który trafił do sprzedaży w 1973 roku.

Pracując nad albumem wszyscy czterej członkowie zespołu ponownie weszli do studia Benny’ego Riksmixningsverket w Sztokholmie, gdzie nagrali 10 piosenek, które trafiły na „Voyage”. Wśród nich znalazły się „I Still Have Faith In You” i „Don’t Shut Me Down”, które były pierwszymi utworami zrealizowanymi podczas sesji.

Dorobek zespołu to niemal 400 mln sprzedanych albumów na całym świecie, 17 hitów #1 i ponad 16 mln streamów TYGODNIOWO. Niezaprzeczalnie ABBA to jeden z najpopularniejszych zespołów wszech czasów. Od czasu przełomowego „Waterloo” w 1974, zespół podbił serca słuchaczy na całym świecie. Dziś piosenki, które napisali i wyprodukowali Benny Andersson i Björn Ulvaeus, a z pasją i oddaniem zaśpiewały Agnetha Fältskog i Anni-Frid „Frida” Lyngstad, są jednymi z najważniejszych w kanonie muzyki popularnej.