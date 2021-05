Po świetnie przyjętej “Antarktydzie” anteny stacji radiowych w Polsce okupuje kolejny singiel “Idealny Syn”, który jeszcze bardziej pobudza nasze oczekiwanie na płytę Arka. Jeszcze przed premierą nowej płyty rozmawialiśmy z Arkiem nie tylko o premierze albumu, ale także o Cooverach, za którymi Kłusowski nie przepada.

Szczerze mówiąc nie przepadałem za taką formą wyrażania siebie, ale z racji tego, że nie mogłem pokazywać swojej twórczości, a że kocham śpiewać i być na scenie to chwytamy się wszystkich możliwych rzeczy. To też szkoła warsztatu, bo coverowanie wymaga od Ciebie pomysłowości, żeby to nie było skopiowane jak na karaoke. Myślę, że szkoli twój techniczny warsztat, bo utwory są trudne. W kwestiach rzemieślniczych, pomaga wokaliście w osiągnięciu dobrej drogi wokalnej Arek Kłusowski

Warto wspomnieć, że Arek mimo młodego wieku w jego dorobku znajduje się ponad 500 koncertów, również z bardzo znanymi artystami jak Lady Pank czy Dżem. Od kilku lat występuje w spektaklu „Cohen – Nohavica” w reżyserii Mariana Opanii w Teatrze Buffo.

Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Jennifer Batten (gitarzystką Michaela Jacksona), która zaprosiła go na swoją trasę koncertową oraz Jackiem Moorem (synem Garego Moora), z którym tworzą muzyczny projekt A.M.G. Był także organizatorem Rzeszowskiego Święta Wokalnego. Jak sam mówi uwielbia coś organizować.