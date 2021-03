Zobacz info

Witajcie Dziewczyny! Z okazji Dnia Kobiet mamy dla Was piękną niespodziankę. Pozwólcie sobie na odrobinę luksusu i spędźcie z nami ten dzień. Razem z Dorotą Sarnowska @Dorota Sarnowska Makeup i Magdaleną Jędrzejczyk @Make up by Magda zapraszamy 7 marca 2021 do pięknego miejsca @theplace_zg w Zielonej Górze. Wykonam dla Was tego dnia 7 portretów w kobiecym klimacie a dziewczyny zadbają o to abyście poczuły się pięknie w ekskluzywnym makijażu. 😊 Czekać na Was będą stylizacje i mały poczęstunek Z...