Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaprasza 17 listopada o godz. 10.00 nauczycieli bibliotekarzy szkół wszystkich szczebli na VII Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego (on-line) pod nazwą „Biblioterapia i bajkoterapia w szkole”.

Spotkanie będzie okazją do przybliżenia historii, przedmiotu, celu, obszaru działania i narzędzi biblioterapii. Zaprezentuje jedną z odmian biblioterapii wychowawczej – bajkoterapię – metodę wykorzystywaną do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanie się też sposobnością do wprowadzenia w tajniki teatru kamishibai, japońskiej sztuki opowiadania historii, który może stać się wdzięcznym środkiem przekazywania treści biblioterapeutycznych.

Program VII Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego