Walencja – piękne i malownicze miasto w Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym, skąd pochodził Vicente Clavel Andrés. Wystąpił z pomysłem zapoczątkowania święta, które teraz oficjalnie obchodzimy 23 kwietnia jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to również data śmierci Williama Shakespeare’a. UNESCO co roku wybiera Światową Stolicę Książki, czyli miasto, które najlepiej promuje czytelnictwo. W 2016 roku zaszczytu tego dostąpił Wrocław. A jak świętują dzisiaj zielonogórzanie?

Żyjemy w czasach obostrzeń, które nie pozwalają na organizowanie targów książek ani innych tego typu imprez masowych. Niektóre biblioteki zostały również zamknięte. Przez zdalny system pracy oraz nauczania jesteśmy skomputeryzowani. Jak więc obchodzić Dzień Książki? Jak się okazuje, można świętować w domowym zaciszu, ale nie tylko.

Lepiej wiedzieć

– Czytanie jest dla mnie po prostu pasją. Sposobem na nudę, świetną zabawą jak i poszerzaniem moich zainteresowań. Nie wyobrażam sobie dnia bez książki – mówi 21-letnia Emilia. Czy dzisiejsze święto jest dla niej ważne? Emilia uważa, że bardzo. – Trzeba promować jak najwięcej wartościowych książek. Dobrze, że jest taki dzień w roku. Temat praw autorskich też jest bardzo ważny. Obojętnie, czy ktoś czyta, czy nie. Dobrze, aby się osłuchał z tematem. Zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, jak działa rynek książki, a prawa autorskie często budzą dużo kontrowersji.

Święto w Norwidzie

Sprawdzamy, jak w głównej bibliotece w Zielonej Górze celebruje się to święto. Biblioteka Norwida cały czas funkcjonuje organizując wiele atrakcji. Dzisiaj w planach między innymi:

1) Szczęśliwe liczby z półeczki Piąteczki,

2) Recenzje w Górze Mediów – książka elektroniczna jaką jest audiobook,

3) Czytamy Norwida na Ptasiej – emisja krótkiego filmu, prezentującego twórczość Cypriana Norwida,

4) Wyjątkowo kukiełkowo – ogłoszenie konkursu na kukiełkę do przedstawienia.

Na oficjalnej stronie biblioteki pojawiła się również akcja „Bestseller w 72 godziny”, w której możemy zgłaszać propozycje nowych utworów. Biblioteka zakupuje je, a następnie udostępnia do wypożyczenia.

Książka na dowóz

Dodatkowo biblioteka Norwida oferuje „Książkę z dostawą do domu”. Każdy mieszkaniec Zielonej Góry może zamówić dowolną książkę z darmową dostawą do domu. Aby móc w ten sposób wypożyczyć pozycję, należy założyć konto biblioteczne. Zbiory można zamawiać mailowo lub telefonicznie i po uzgodnieniu wolontariusze raz w tygodniu dostarczają zamówienie. Warto skorzystać z tej opcji, zwłaszcza że nic nas to nie kosztuje.

Czytamy czy nie?



Biblioteka Narodowa w 2020 roku opublikowała raport badań dotyczących polskiego czytelnictwa, z którego wynika trwałe zatrzymanie spadku czytelnictwa, a nawet niewielki wzrost deklaracji czytelniczych.

39% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki, pożyczenie od znajomego 35%, prezent 31%, wypożyczenie z biblioteki 27% i własny księgozbiór 20%.

Jeżeli zaś chodzi o wersje elektroniczne, to tutaj czytelnictwo deklaruje 6% czytających (w tym słuchanie i czytanie).

Te niezłe wyniki mogą być efektem dobrej sytuacji pieniężnej Polaków, poszerzenia się asortymentu czytelniczego, ekranizacji wielu ciekawych pozycji. Nie bez wpływu na czytelnictwo pewnie zostaje sukces naszej Lubuszanki – pisarki oraz noblistki Olgi Tokarczuk.

6 ciekawostek o książkach

1. Niedawno wydana książka „Słońce w mroku” (ang. Midnight Sun), napisana przez autorkę Stephanie Meyer, miała nigdy nie zostać wydana po tym, jak, kilka lat wcześniej jej przedpremierowe rozdziały bez pozwolenia autorki wyciekły do Internetu.

2. Miłośnicy „Alicji w Krainie Czarów” autorstwa Lewisa Carola w Chinach mogą spotkać się z niemałym rozczarowaniem, gdyż w tym państwie książka ta została zakazana ze względu na mówiące w niej zwierzęta.

3. Praktycznie każdy w dzieciństwie słyszał bajkę „Piotruś Pan”. A czy słyszeliście, że autor przekazał prawa do tej książki szpitalowi Great Ormond Street?

4. Pierwotny tytuł książki “Harry Potter i kamień filozoficzny” brzmiał “Harry Potter i kamień Czarodziejów” i został zmieniony przez… wydawcę.

5. Władca Pierścieni został napisany przez J.R.R. Tolkiena na maszynie przy użyciu tylko dwóch palców.

6. Tomek Sawyer z powieści Marka Twaina zawdzięcza swoje imię pewnemu strażakowi z San Francisco, który uratował aż 90 pasażerów podczas katastrofy morskiej.

Autorzy: Karolina Starczewska, Magdalena Popek

