Część pierwsza już prawie ujrzała światło dzienne i jest boska! Błękitna książka “Boska Górka” opowiada o śmierci i znikaniu. Następne części będą poruszać tematy: niepełnosprawność, śmierć, homoseksualizm, patriotyzm, rasizm, ubóstwo, ekologię, wegetarianizm.

Wszystko o co dzieci pytają, a rodzice boją się odpowiedzieć!



Cały cykl nazywa się “Poważne sprawy”. Od początku zakładałam, że to będzie seria książek i wiedziałam jakie tematy chcę poruszyć. Nie ukrywam, że pojawiła się też potrzeba porozmawiania ze swoimi dziećmi na temat odchodzenia i umierania. Pomyślałam, że to będzie bardzo dobry temat na pierwszą książkę. Tak naprawdę odpowiedź na tak ważne pytanie o śmierć rodziła się w mojej głowie dosyć długo. Sama musiałam sobie odpowiedzieć na pewne pytania, uporządkować swoje teorie i wszystkie zależności sobie wytłumaczyć. Dzięki temu mogę rozmawiać o tych trudnych sprawach ze swoimi dziećmi i dziećmi swoich znajomych.

Wszyscy wiemy, że każda książka potrzebuje artystycznej oprawy, zwłaszcza dla młodszego czytelnika. Ilustracje są nie tylko wyrazem plastycznego talentu grafika, kunsztu ilustratorskiego, ale przede wszystkim mają prowokować do zabawy i pytań oraz poszerzyć horyzonty dziecka.

Do tego zadania Marta wybrała Agnieszkę Hryniewicz – graficzkę, która świetnie “bawi się czarną kreską” i potrafiła z nich wyczarować Majkę detektywa – bohaterkę “Boskiej Górki”.

Na początku Marta wysłała mi fragmenty książki. Tak na prawdę Marta niczego mi nie sugerowała, a ja o nic nie zapytałam. Po prostu od razu wzięłam się do pracy. Wzięłam “Poważne sprawy” i poznałam bohaterkę Majkę. Natychmiast zabrałam kartki i wpadłam w trans! Wysłałam Marcie w ciągu godziny pełno różnych rysunków. Bardzo mi się to spodobało. Tak powstała Majka. A potem Marta do mnie zadzwoniła. Była bardzo zdziwiona i powiedziała, że chyba siedzę w jej głowie! – Boże, jak to Ty zrobiłaś! To jest prawdziwa Majka!