Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza czytelników do lektury książki “Jeż” Katarzyny Kotowskiej. To książka o chłopcu, który w wieku dwóch lat trafił z domu dziecka do adopcyjnych rodziców. Na początku było trudno – to chłopiec jest tytułowym jeżem, który musi się uczyć życia w nowym otoczeniu.



News pedagogiczny. Mówi Aleksandra Kmiećkowiak