Jak to się stało, że właśnie Cyprian Norwid jest związany z zielonogórską biblioteką wyjaśniła Maria Radziszewska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych w WiMBP, która była gościem audycji “Norwid Movie”.

Jeśli chodzi o patrona naszej Biblioteki, to mało co nie zostałby nim Jurij Gagarin, tak wspominał były dyrektor biblioteki, dr Grzegorz Chmielewski. Za każdym wyborem patrona dla instytucji stoi jakaś historia, a w naszym przypadku było to nabycie wspominanych rysunków [Norwida]. To było w roku 1969, w kawiarni “Mocca” w Zielonej Górze spotkało się wieczorem na kawie dwóch bibliotekarzy, zastępca dyrektora i prof. Pilarczyk, a ponieważ zabrakło miejsc to przysiadł się do nich podchmielony pan i przysłuchiwał się rozmowie o literaturze i poezji. Nagle wtrącił się do rozmowy mówiąc: “… Panowie, ja mam w domu rysunki Norwida. Jak panowie będą tu siedzieć, to ja je przyniosę i panom pokażę.” Po dłuższym czasie, w momencie kiedy dyrektor i profesor zbierali się już do wyjścia, to akurat wrócił wspomniany pan z teczką i okazała się, że wśród dokumentów znalazły się podpisane przez Norwida rysunki.