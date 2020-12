Mnie ostatnio zmagnetyzowała książka Joanny Bator „Gorzko, gorzko”. Okładka dostojna, wypełniona dużymi kwiatami, przypomina holenderskie obrazy. Kojarzą się z pensjonarskimi pamiętnikami czy też z dziewczęcą zabawą: zakopanymi kwiatami w ziemi i zakrytymi szkiełka oczkiem. Objętość powieści wzbudza szacunek: 650 stron jest jednolitym potokiem słów, które malowniczo snują opowieść o losach czterech pokoleń kobiet. Berty, Barbary, Violetty i najmłodszej Kaliny.

Berta wędliniarka marzy o podróży do Złotej Pragi, ale ojciec zaplanował jej życie w masarni. Berta nie godzi się na to i zabija ojca. Barbara przeżyje traumę holocaustu. Swoje osobiste wyzwolenie będzie miała dopiero w latach 50. Etat kury domowej zamieni na pierwszą prawdziwą pracę w sklepie pogrzebowym Styks. Córką Barbary jest Violetta, kobieta niekochana, pragnąca uznania i miłości. I wreszcie Kalina, która chce się wyzwolić od rodzinnej traumy. Jest uzbrojona w miłość, wolność, ma wykształcenie, pasje i zarabia własne pieniądze. Powieść Joanny Bator jest wciągająca. Zawiłości kobiecych losów nie są przedstawiane jak kronika rodzinna: dzień po dniu, rok po roku. To splot zdarzeń, przez które autorka prowadzi nas różnymi ścieżkami. Jest miłość, czas wojny, głód, sierociniec i zabójstwo. Jej bohaterki są z krwi i kości. Kochają, zdradzają, buntują się i cierpią. Mądra i piękna książka. Joanna Bator „Gorzko, gorzko".

Audycja “Książka na receptę” na antenie Radia Index 96 fm w każdą środę o godzinie 17:15.