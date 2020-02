Zobacz info

ZAGADNIENIA: 1. Co się stanie, gdy to nacisnę? - o tym, co umie Twój aparat. 2. Gdzie to umieścić na zdjęciu i dlaczego właśnie tutaj?- trochę o kompozycji, jak kadrować, czego szukać. 3. Jano - ciemno - jasno – jak wykorzystać światło do swoich zdjęć 4. Tajemna nauka o przesłonach, czasach naświetlania i czułości. 5. Wykadruj swój świat - o fotografia krajobrazu w praktyce. 6. Jak opowiedzieć tę historię - reportaż w praktyce. 7. Zrób mi zdjęcie – fotografowanie ludzi 8. Jak zrobić, by było j...