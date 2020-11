Książkowy podcast dla wybranych! Chcesz wiedzieć, co się czyta, jaka książka jest na topie i o czym rozmawiają „jajogłowi”? A może kochasz książkę, bo to świetna rozrywka i wytchnienie w każdym momencie dnia i nocy. Podpowiadamy, radzimy i zapisujemy najlepsze lekarstwo: “Książkę na receptę”. Można aplikować o każdej porze!

W podcaście recenzja książki Przemysława Piotrowskiego „Cherub” Wydawnictwo Czarna Owca.



Książka na receptę. Dzień dobry, Magda Mól, ta od książek! Na jesienną porę zdecydowanie preferuję kryminały. Zwłaszcza, że nareszcie w moje ręce trafiła ostatnia część trylogii z komisarzem Igorem Brudnym. Książki Przemysława Piotrowskiego: „Piętno” „Sfora” i „Cherub” sprawią, że przez kilka dni rzeczy najważniejsze, ważne i na teraz, będą porzucone. O zgrozo! Zanurzycie się w zbrodniach popełnianych w zakamarkach, na pozór spokojnego miasta, Zielonej Góry. Fan kryminałów ma okazję z napięciem wczytać się w metody dedukcji komisarza Romualda Czarneckiego, brać udział w przeprowadzanej przez lekarza sądowego Roberta Krzywickiego sekcji zwłok czy też razem z inspektor Julią Zawadzką przeczesywać strony darknetu. Tak, tak, ostatnia część kryminałów „Cherub” odkrywa ciemną stronę nie tylko Internetu, ale również człowieka. Na wyciągnięcie ręki, a właściwie za jednym kliknięciem zwykły klient może zaopatrzyć się w broń, czołg, narkotyki z całego świata, plany i materiały potrzebne do produkcji bomb. Ciemna strona sieci, to również usługi seksualne oraz filmy przedstawiające prawdziwe morderstwa. Brzmi groźnie? Wiem, Przemek Piotrowski nie ucieka od mocnych opisów miejsca zbrodni, ale tym samym daje czytelnikowi pole do wyobraźni. W ostatniej części Igor Brudny musi rozliczyć się z przeszłością: ostatecznie zamknąć sprawę zakonu hieronimek. Tym razem ofiarami zabójstw są członkowie ekipy dochodzeniowo-śledczej. Brudny czuje oddech zabójcy na plecach. Czy prokurator Arleta Winnicka jest po tej samej stronie barykady, co komisarz Igor Brudny? Warto przeczytać kryminalną trylogię Piotrowskiego. „Cherub” doprowadzi nas do finału tej historii. Po kolejną receptę zapraszam już za tydzień. Książka na receptę.

