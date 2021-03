Do wspólnego czytania i rysowania w czasie lekcji online zachęcała w programie “Norwid Movie” Justyna Stachura z Biblioteki Pana Kleksa czyli Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Najbliższa lekcja odbędzie się 4 marca (w czwartek), o godz. 9:30. Na następne spotkania można zarezerwować termin telefonicznie, dzwoniąc pod numer 65 45 32 610 do Biblioteki Pana Kleksa.

Chcemy zachęcić wszystkich nauczycieli szkolnych do kontaktu i wzięcia udziału w lekcjach bibliotecznych online. Odbyło się już kilka takich spotkań w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i wychodzą one bardzo ciekawie. Wiadomo, że nie jest to taka sama relacja jak w lekcji na żywo, aczkolwiek udaje się stworzyć ciekawe formy zajęć np. warsztaty komiksowe. Prosimy o wcześniejszy kontakt, a my umówimy bibliotekarza lub nauczyciela i przygotujemy stosowane materiały, by ta lekcja była interesująca.