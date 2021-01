Zobacz info

Jeśli dotychczas nie trenowałeś z samurajskim mieczem i chcesz spróbować, to zapraszamy do udziału w warsztatach. Sobotnie warsztaty to także dodatkowa formuła treningów iaido dla już ćwiczących. Do wzięcia udziału zapraszamy osoby, które: *pragną poznać lub poprawić technikę pracy z mieczem samurajskim, *nie mogą regularnie uczestniczyć w treningach, a chciałyby podszlifować swoje umiejętności, *planują zdawać egzaminy na stopnie uczniowskie kyu oraz mistrzowskie dan. Sobotni warsztat odbędzie ...