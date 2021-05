“Halston” i “Ex_Machina” mieszanka filmowa, która obudzi Wasze zmysły i intelekt!

Czy ktoś słyszał o Halstonie? To amerykański projektant i kreator mody, któremu kobiety zawdzięczają koszulowe suknie, zamsz, stroje cięte po skosie i minimalizm. Roy Halston Frowick razem z halstonetkami (współpracujące z nim modelki) po latach sławy w branży modowej, odszedł w cień zapomnienia, bo sprzedał najcenniejszą rzecz jaką miał – WŁASNE NAZWISKO.

Wielki H. żył i tworzył w latach 70. i 80. W czasach kolorowych i elektryzujących dyskotek, buchających swobodą seksualną. Szalone towarzyskie spotkania niestety zmierzały po równi pochyłej wciąganych narkotycznych ścieżek do smutnego końca, gdzie postawiono znak stop – AIDS.

Miniserial “Halston” ze świetnymi rolami Ewana McGregora, Rebecci Dayan i Krysti Rodriguez warto zobaczyć i dobrze się przy nim zabawić, a potem złapać kilka refleksji na temat ceny sławy.

“Halston” – Magda Faron 7,5/10, Marcin Olechnowski 7/10.

producent – Ryan Murphy

gatunek – Biograficzny, Dramat

premiera – 2021, Netflix

“Ex_Machina” to film science fiction, który zburzy wasze wyobrażenia o sztucznej inteligencji. Obraz Alexa Garlanda nie jest łatwy w odbiorze, ale warto podjąć trud przebrnięcia do finału! Fabuła i zawiłości etyczne związane z tworzeniem “maszyny myślącej” mogą otworzyć nie jeden towarzyski lub naukowy panel dyskusyjny. Jeśli ludzkość ma ambicje stworzyć AI, to na jakich zasadach będą z nami androidy “żyć”? Niewolnika czy partnera? “Ex_Machina” powstał w 2015 ale efekty specjalne są rewelacyjne, zresztą nagrodzone Oscarem.

“Ex_Machina”” – Magda Faron 8/10, Marcin Olechnowski 8/10.

reżyseria, scenariusz – Alex Garland

gatunek – Thriller / Sci-Fi

premiera – 2015

