Książka na receptę. Dzień dobry, Magda Mól, ta od książek! Grudzień to czas prezentów. Wśród wielu upominków wysmakowanych, fantazyjnych i niebanalnych, znajdą się również te, które są od lat popularne: słodycze, skarpetki, perfumy, zabawki, gry planszowe, płyty winylowe i książki. Rzecz jasna, na książkach się zatrzymamy przez chwilę. Jaką książkę sprezentować naszym pociechom? Tytułów dla młodego czytelnika, na szczęście jest ogromny wybór, ale w gąszczu zapełnionych półek księgarskich można się pogubić. Wkraczając odważnie w świat bajek i opowieści, mamy w głowie punkty kardynalne: książka musi być ładnie wydana, zawierać ciekawe ilustracje i niebanalną treść. No właśnie treść. W treść trzeba się zagłębić, wgryźć , nawet gdy wybieramy tylko książkę dla dzieci. STOP! To właśnie treść czytanek, opowieści i bajek jest najważniejsza, ponieważ jest ziarnem, który może zakiełkować i wyrosnąć w ogrodzie książkofila. No wiem, eureki nie odkrywam! Wiedzą o tym wszyscy kochający miłością dozgonną Kubusia Puchatka, Muminki czy Pippi.

Dzisiaj proponuję książkę dla dzieciaków, które mocno stąpają po ziemi i chcą wiedzieć na czy świat stoi i co w sobie kryje! Nie fantazje, lecz fakty są główną treścią tej książki. „Co budują zwierzęta?” Emilii Dziubak, to piękny ilustrowany atlas, który może być też przewodnikiem w podróży przez lasy, pola i poddasza. Autorka niezwykle precyzyjnie rysuje gniazda, nory, dziuple, żeremie, legowiska i kokony, podwodne tunele i jamy. To świetna okazja, żeby wspólnie porozmawiać jak i co ludzie budują dla zwierząt, a jakie rozwiązania od nich zapożyczają.

Drugi prezent książkowy, to podróż bardzo ważna. To wędrówka w głąb siebie. Przewodnikami są Ewa Woydyłło, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski – autorzy książki „Uczucia Alicji, czyli jak najlepiej poznać siebie”. Książka przeznaczona jest dla starszych przedszkolaków lub uczniów podstawówki, bo mówi o tym, co w tym wieku przychodzi z dużym trudem, czyli o panowaniu nad emocjami. Ale to nie jest kolejna publikacja o tym, że warto być grzecznym. Opowiada, jak działają emocje i skąd się biorą, co je wywołuje. Taki trochę podręcznik-słownik. Przewodnikiem jest Alicja, która przeżywa różne lęki, nie lubi historii w szkole, boi się, zazdrości, marzy. Książka „Uczucia Alicji” podpowiada rodzicom i dzieciom, jak można rozmawiać o uczuciach. Polecam książkę, szczególnie w czasie świąt, kiedy szukamy bliskiego kontaktu z innymi. Jeśli jeszcze nie macie wybranych prezentów książkowych dla najmłodszych, to w następnym odcinku będą kolejne tytuły. Po kolejną receptę zapraszam już za tydzień. Książka na receptę.