Bez dzwonków na przerwę i na lekcję, za to ze swobodą wyboru zajęć działa Wolna Szkoła w Zielonej Górze. To alternatywa dla tradycyjnego systemu nauczania. Dzieci, które są uczestnikami zajęć, zdobywają wiedzę przez doświadczenie, rozmowę z dorosłymi, mogą też zdecydować, czego chcą się uczyć.

Wolną Szkołę prowadzi od sześciu lat spółdzielnia socjalna „Pracownia”.

Tak w skrócie, Wolna Szkoła to inicjatywa rodzin, które zdecydowały się na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Czyli dzieci, które są objęte tym obowiązkiem, po prostu nie chodzą do szkoły systemowej. Tworzymy taką przestrzeń, w której mogą się uczyć. W tym celu wynajmujemy lokal, gdzie realizujemy zajęcia czy spotkania. Jest trochę zajęć, które są z inicjatywy dorosłych, trochę też zajęć z inicjatywy dzieci.

Obecna sytuacja epidemiczna utrudnia osobiste spotkania. Jak zatem radzi sobie placówka?

Chcemy się odnaleźć w tej sytuacji z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla dzieci, który jest związany z izolacją. Korzystamy z możliwości, które daje nam prawo – jeśli jest możliwość spotykania się w małych grupach, do pięciu osób, to staramy się to umożliwić. Ale generalnie w tym momencie spotykamy się zdalnie. Dzieci korzystają z takiej formy i okazuje się, że niektórym dzieciom ona sprzyja.