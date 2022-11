Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Tym razem powróciliśmy do kwestii dotyczących zarządzania menadżerskiego temat jak mówi nasz ekspert trener biznesu Dawid Stanulonis jest bardzo szeroki. Postawiliśmy miedzy innymi pytanie czy menadżer jest sprawdzany przez innego menadżera.

W zasadzie większość organizacji nowoczesnego typu, nazwijmy jest organizacjami o charakterze korporacyjnym posiada bardzo podobny model zarządzania. Wszystko w zależności od poziomu sprzedaży czy produkcji mamy menadżerów na różnych poziomach. Wyróżniamy menadżera zespołów czy liniowego, a także wyższej klasy i to już są dyrektorzy oddziałów bądź obszarów produkcji i sprzedaży. Mówimy też o dyrektorach regionalnych inaczej operacyjni, którzy na skale regionu czy kraju zarządzają biznesem. Mówimy wprost, że raportujemy do swojego przełożonego w ramach parametru jaki nakłada organizacja.

Wraz ze wzrostem naszej firmy, działalności czy sprzedaży może rosnąć w silę hierarchia menadżerów.

Do pewnego momentu tak się działo, organizacja zatrudniała kolejne osoby, ale dzisiaj raportowanie odbywa się w sposób płynny. Jeśli dany doradca raportuje coś w określonym systemie, to automatycznie widzi to cała organizacja.