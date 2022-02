Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Tym razem powróciliśmy do tematu z poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy o procesach szkoleniowych, pojęciu “wąskiego gardła” czy szkoleniu kadry zarządzającej. Kolejnym pojęciem jakie pojawia się w zakresie tego tematu jest “Train the trainers” Dawid Stanulonis trener biznesu, tłumaczy nam, że jest to po prostu trening trenerów.

Tak naprawdę mówimy o treningu osób, które szkolą lub osób które zarządzają w tym jak szkolić kolejne osoby, to jest bardzo proste pojęcie.

Ważne jest, aby szkolenie zostało dobrze przygotowane, a także zaciekawiło odbiorce. Nasz gość podaje jeden z przykładów ze swojego zawodowego życia.

Pojechałem do Warszawy i mieliśmy szkolenie BHP, które kojarzy się ze zbiorem faktów lub podpisaniem listy. I to jest koniec. Podczas tego szkolenia przyszedł Pan, którego tembr i mimika były zdecydowanie inne. W ciągu kilku minut w szybkim tempie przekazywał nam zogniskowany przekrój wiedzy. Dla przykładu jeżeli patrzysz przez komputer, powinieneś na chwile oderwać wzrok od ekranu i popatrzeć przez okno. Chodzi o kwestie przekazania tej wiedzy. Jeżeli idziemy na szkolenie i osoba prowadząca włącza prezentacje i czyta ją z komputera to mam ochotę jej powiedzieć wstydźcie się.

Rozmawialiśmy także o procesach wdrożeniowych dla organizacji sprzedaży (przekrój stanowiskowy + KPI i ROI). “Projekt Progres” w każdy wtorek po 13:30