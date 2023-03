W programie „Student po godzinach” Weronika Łuczak rozmawiała z kolejną studentką, która oprócz studiowania, rozwija swoje pasje, a do tego dzieli się nimi ze światem.

W tym tygodniu w audycji gościła Natalia Sztegner-Jaskulska, studentka prawa, która oprócz studiowania kodeksu karnego, na co dzień obcuje ze sztuką. Natalia zajmuje się poezją, recenzją filmową oraz fotografią. W rozmowie opowiedziała o tym co daje jej sztuka, jak dzieli się nią z innymi i w jaki sposób da się połączyć to wszystko ze studiami.

Program na antenie Radia Index w każdy czwartek o 17:30. Polecamy!