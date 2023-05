W tym tygodniu Weronika Łuczak w audycji Student po godzinach rozmawiała z kolejną studentką, która oprócz studiowania i rozwijania się w kierunku jaki obrała, poszerza swoje umiejętności w zainteresowaniu, które stało się jej sposobem na życie.

W czwartkowej studenckiej audycji pojawiła się Gabi Bednorz, studentka piątego roku pedagogiki, która zarabia rozwijając swoje pasje. Jej serce skradł tatuaż, a niepozorne zajęcie z dzieciństwa, jakim było rysowanie, przerodziło się w ogromną pasję, a co najlepsze w pracę. Gabi w rozmowie opowiedziała o tym, co wspólnego ma pedagogika z tatuażem, a wbrew pozorom, w kreatywny sposób można to połączyć. Podkreśliła jak trudna jest praca tatuatorki, na co powinna zwracać uwagę osoba pracująca w tej branży oraz co przyjemnego może nieść za sobą praca z ludźmi.

Program na antenie Radia Index w każdy czwartek o 17:30. Polecamy!