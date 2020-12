Saksofon i prysznic nie mają ze sobą nic wspólnego. Z językowego punktu widzenia coś jednak je łączy. Nazwy tych przedmiotów są eponimami.

Eponimy to wyrazy lub związki wyrazowe, które pochodzą od nazwy własnej (najczęściej nazwiska). Mogą to być np. nazwy rzeczy, ale również miejscowości czy części ciała. Bardzo dużo znajdziemy ich w medycynie – odnoszą się do lekarzy, którzy np. zastosowali zabiegi i metody ratujące zdrowie i życie. Przykładem może być zabieg położniczy Credégo (od nazwiska położnika Carla Credégo) czy rękoczyn Heimlicha (od lekarza Henry’ego Heimlicha). Często spotykamy się także z eponimami anatomicznymi, których nazwy pochodzą nie tylko od lekarzy, ale również od fikcyjnych postaci (np. jabłko Adama, ścięgno Achillesa).

Wspomniany prysznic wziął się natomiast od nazwiska twórcy wodolecznictwa, Vincenza Priessnitza. Po więcej przykładów możecie sięgnąć np. do „Słownika eponimów, czyli wyrazów odimiennych” Władysława Kopalińskiego lub internetowego słownika języka polskiego PWN.