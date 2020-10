Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego ma powody do dumy. Jego absolwentka, Sandra Nowak, zdobyła jedną z nagród w konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Wybierane są w nim najlepsze polonistyczne prace magisterskie.

Laureatka przygotowywała pracę pod kierunkiem prof. Anny Wojciechowskiej. Pani promotor przyznaje, że zarówno nominacje do konkursu, jak i nagrody są wyjątkowym wyróżnieniem. Każda zgłoszona praca musi reprezentować bardzo wysoki poziom.

Pani Sandra wybrała, zresztą sama znalazła teksty, których dotąd nikt nie opisywał, teksty niewspółczesne. Są to mowy obrończe Eugeniusza Śmiarowskiego, znanego przedwojennego adwokata. Druga cecha pracy to metodologia, jaką zastosowałyśmy wspólnie do opisania tych tekstów – ujęcie genologiczne, czyli mowa obrończa jako gatunek. To też jest rzadko podejmowany temat w językoznawstwie. I trzecia rzecz, którą musiałabym podkreślić, to formalna strona pracy. Pani Sandra napisała pracę po prostu znakomicie pod względem technicznym, formalnym, językowym.