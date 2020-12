Stefan Kisielewski, Józefa Hennelowa czy Jerzy Pilch to osoby, którym swoją najnowszą publikację poświęcili studenci dziennikarstwa. Kalendarz „Epicka Fraza” jest zbiorem cytatów z felietonów. Powstał dzięki pracy Dziennikarskiego Koła Naukowego „Faktor” Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Każdy miesiąc w kalendarzu jest opatrzony zdaniem z wybranego tekstu, podane jest też źródło cytatu. Może więc być zachętą do poszukiwania i czytania felietonów oraz pisania własnych.

Warto czytać felietony, ponieważ jest to bardzo lekka, bardzo przyjemna forma zarówno do pisania, jak i do czytania. I przede wszystkim felietony można pisać na każdy temat, także każdy znajdzie coś dla siebie – czy to w sporcie, czy w polityce, czy w kulturze. Warto też sięgać po takie felietony, których autorzy są mniej znani z tego, że są felietonistami albo piszą je zajawkowo – np. teksty muzyków takich jak Kasia Nosowska, raper Ten Typ Mes.