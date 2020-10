Pomoc rolnikom i przedsiębiorcom w pozyskiwaniu dotacji oraz sprzedaż stylizowanych mebli – te dwie odległe od siebie działalności łączy Fundacja Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, które funkcjonuje w Sulechowie.

Za sprawy związane z dofinansowaniami odpowiada prezes fundacji, Artur Zwiech. Zdobienie mebli i innych przedmiotów z drewna jest natomiast w rękach wiceprezes Anety Sakowskiej. Jak organizacja radzi sobie w okresie pandemii?

Jest coraz więcej klientów, chociaż nie ukrywam, że był okres, kiedy druga nasza branża, właśnie meblarska, była przyblokowana przez pandemię. Zamknęli nam granicę z Niemcami, a to było nasze źródło dostaw mebli. Od marca do czerwca, kiedy zaczynało to ruszać pełną parą, zostaliśmy troszeczkę przyblokowani. Potem te kwestie warsztatowe, zainteresowanie ręcznie robionymi rzeczami zaczęło rosnąć. Niestety, znowu ta sfera warsztatowa jest przyblokowana, ale nie poddajemy się, cały czas coś planujemy, obmyślamy.