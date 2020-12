Jak święta Bożego Narodzenia, to prezenty. A jak prezenty, to zabawki. Czym dawniej obdarowywano dzieci? To pokazuje kolekcja z Muzeum Zabawek w Karpaczu, która trafiła do Zielonej Góry.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej możemy zobaczyć m.in. koniki na biegunach i lalki z różnych stron świata.

Na ekspozycji mamy lalki z końca XIX wieku, a więc z korpusami ceramicznymi, ruchomymi oczyma. Oczywiście do nich jest cały anturaż w postaci mebelków, jest pianinko, wózek, sanki. A więc dzieci bawiły się podobnie jak to ma miejsce dzisiaj.

Przy okazji możemy się przekonać, jaką historię mają za sobą zabawki. A niektóre są ponadczasowe.

Większość zabawek, z którymi mamy do czynienia, jest powielaniem tych wzorów dobrze nam znanych z innych epok. Puzzle to są lata 70. XVIII wieku. I tak jest z bardzo wieloma zabawkami – na przykład wydawałoby się, że bardzo znany pluszowy miś to stara zabawka. Powstał niewiele ponad 100 lat temu.

Muzeum zaplanowało wirtualny pokaz wystawy zabawek. Film z ekspozycji ma być udostępniony w styczniu.