W każdy poniedziałek po 11:00 na antenie Radia Index TV, program “Ekspozycje” w którym sprawdzamy, jakie wydarzenie kulturalne przygotowało nasze muzeum. Kolejną propozycją na marcowe popołudnie jest wernisaż prac Henryka Cześnika zatytułowany “Niebezpieczne Zabawy”

Artysta obecny jest od dłuższego czasu na polskiej scenie artystycznej. Urodził się w roku 1951, studiował na wybrzeżu w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Studia ukończył pracą dyplomową w pracowni Kazimierza Ostrowskiego, malarza który malował bardzo syntetycznie i analitycznie. Jakich prac możemy spodziewać się w trakcie wernisażu Henryka Cześnika. O tym więcej Leszek Kania dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.

To, co będziemy oglądać nosi wspólny tytuł “Niebezpieczne Zabawy” i odnosi się do twórczości artysty z ostatnich 15 lat, ale nasze kontakty z artystą były już wcześniej, ponieważ w roku 1987 na nieistniejących już targach sztuki Interart w Poznaniu nabyliśmy jego pracę “Sala nr 39” Ona przedstawia coś w rodzaju sali szpitalnej, kobietę która pochyla się nad stojakiem na którym znajduję się ptak. Ta praca, która liczy sobie równo 35 lat wpisuje się doskonale w to co artysta robi obecnie. Jest bardzo konsekwentny w swoich poszukiwaniach, formie oraz treściach.