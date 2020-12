Jak odpady browarnicze mogą pomóc chronić środowisko, a przy okazji je wzbogacać? Nad tym zastanawiali się studenci z koła naukowego “Solum et Universum” Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stworzyli projekt, który zgłosili do konkursu “Klakson – impuls do innowacji”. I wygrali!

Pomysłodawcami projektu byli Piotr Pilch i Tobiasz Bartyzel. Wymyślili go jako temat pracy inżynierskiej. Teraz dalej rozwijają swoją inicjatywę. Chcą sprawdzić, na ile odpady po produkcji złotego trunku są skuteczne jako nawóz.

Te odpady, które powstają podczas produkcji piwa, są bardzo wysokiej gęstości. Jest problem z ich usunięciem, co sprawia problemy dla całego systemu kanalizacji. Postanowiłem, żeby użyć tego w inny sposób – zastosować jako nawóz, który pomoże nam polepszyć warunki fizyczno-chemiczne gleby zdegradowanej, zdewastowanej. W ten sposób będziemy mieli dwa sukcesy: jeden to mniejsza ilość ścieków w systemie, a druga strona medalu – będziemy mieć nawóz, który pomoże nam użyźnić glebę.

Projekt dotyczy nie tylko ochrony środowiska, ale również inżynierii środowiska, czyli świadomego, pożytecznego działania człowieka w przyrodzie. Studenci sprawdzą, jak dodawanie do gleby odpadów browarniczych wpływa na jakość gleby.

Badania będą obejmowały analizę jakości gleb i ich właściwości fizyczno-chemicznych i biologicznych przed aplikacją kondycjonera oraz monitoring gleb na przestrzeni czasu po dodaniu różnych dawek nawozu. Taki zakres badań pozwoli ustalić stopień migracji wybranych pierwiastków oraz zmiany ich biodostępności dla roślin.

Projektem są już zainteresowane lokalne firmy. Inicjatywa studentów ma więc szansę na wykorzystanie w biznesie.