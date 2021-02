W oczekiwaniu na dalsze decyzje ws. odmrażania kultury ZOK przygotowuje się na nadejście wiosny! „Artystyczna Wiosna” będzie serią spotkań dla dzieci i młodzieży – teatralnych, literackich czy plastycznych.

O programie Artystycznej Wiosny mówiła Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Znajdzie się dużo pozycji, które już są znane, czyli na przykład przegląd twórczości teatralnej „O Złote Piórko Koszałka Opałka”. Właściwie stawiamy na to, żeby to były spotkania – nie chcemy tego nazywać konkursami, bo nie wiemy, jak będzie, czy będziemy mogli coś organizować. Dlatego chcemy zaproponować młodym ludziom spotkania z teatrem, recytacją, muzyką i plastyką. Teraz jest ten etap, w którym chcielibyśmy prosić szkoły, by na tyle ile mogą, przeprowadziły wewnętrzne eliminacje.