Z okazji 25-lecia Radia Index mamy dla was nie tylko rozmowy z dawnymi radiowcami. W ramach naszego jubileuszu odświeżamy audycje, które na początku istnienia naszej stacji pojawiały się w eterze.

Do takich programów ćwierć wieku temu należało “Remiksowane Party” audycja w czwartki przyciągała miłośników klubowego i imprezowego brzmienia.

Teraz po latach na antenie Indexu program pojawi się ponownie. Poprowadzi go nasz szef muzyczny Mateusz Kasperczyk wspólnie z Pawłem Kaletą, dawnym prowadzącym program.

Podczas programu powrócimy do muzyki jaką graliśmy dla naszych słuchaczy na początku naszej działalności w eterze. Sprawdzimy przy jakich dźwiękach wtedy bawili się studenci. Dla samego Pawła Kalety, to też będzie ciekawe wydarzenie wrócić do początków.