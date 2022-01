Nowy rok, nowe plany, postanowienia, a także nowe radiowe propozycje dla naszych słuchaczy. Od stycznia na antenie Radia Index ruszyliśmy z audycją „Projekt Progres”, to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

W trakcie naszego radiowego projektu na czynniki pierwsze rozłożymy pojęcie Employer brendingu, zajmiemy się także procesami rekrutacyjnymi. Naszym przewodnikiem po wyżej wymienionych tematach jest Dawid Stanulonis Trener Biznesu.

Nasze pierwsze spotkanie dotyczyło sprawnego promowania swojej działalności poprzez media społecznościowe takie jak FB, Instagram czy Tik Tok. Nasz ekspert zaznaczył, że ważnym elementem w świecie social mediów jest pojęcie omnichannel.

Czyli spójny, layout, we wszystkich możliwych kanałach sieci. Podstawowe, FB, Instagram, ale też coraz więcej film zaczyna tworzyć na Tik Toku oraz promować swoje treści na You Tubie, które mają ogromną liczbę odbiorców. Faktycznie jest tak, że Pan Jan Kowalski, który zakłada warsztat samochodowy lub chcę piec chleb dostarcza ten produkt w wąskim gronie odbiorców, którzy są lokalni, zaczyna zakładać ten biznes w Internecie żeby pokazać się szerszemu gronu i spowodować, że klienci do nas dotrą Dawid Stanulonis Trener Biznesu

Ważne jest, to, aby wiedzieć, jakie treści chcemy umieszczać na naszych kontach. To, co instalujemy na biznesowych profilach, to jest zawsze nasza decyzja.

Sugerowałbym pokazywać prawdę, odrobinę swojego życia prywatnego. Nasi klienci lubią partycypować w obrębie naszego życia prywatnego. Mówiąc wprost człowiek lubi robić biznes z człowiekiem. Nikt pomimo tych wszystkich algorytmów nie chcę robić biznesu z maszyną. Na pewno warto byłoby poeksperymentować Dawid Stanulonis Trener Biznesu

Jak podkreśla nasz ekspert kupno reklamy na portalu społecznościowym, to jest nasza decyzja.

Jeśli wykupujesz reklamę, to one oczywiście generują pewien określony ruch, możesz też tych reklam nie wykupywać i powoli budować swoją siec w sposób przemyślany, zogniskowany, wrzucając treści, które interesują kolejnych odbiorców. Istotna jest siec zaangażowanych odbiorców. Interakcja. Jeśli wrzucasz treści i nie integrujesz się z innymi twórcami, to twoje konto jest nierozpoznawalne, ale warto czasem dać komuś lajka, napisać komentarz, wrzucić merytoryczną treść. Dawid Stanulonis Trener Biznesu

„Projekt Progres” w każdy wtorek po 13: 30, zapis pierwszego odcinka programu powyżej.