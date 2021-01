2021 rok ma aż czterech literackich patronów. Będziemy świętować dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Norwida. Minie też sto lat od narodzin Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Stanisława Lema. Co łączy, a co różni tych twórców? W „Polskim na tapecie” skupiliśmy się na dwóch postaciach – Tadeuszu Różewiczu i Krzysztofie Kamilu Baczyńskim.

Dla obu literatów wspólnym doświadczeniem była niewątpliwie II wojna światowa. Baczyński zginął jednak w trakcie powstania warszawskiego, Różewicz zaś przeżył.

Obu poetów łączy nawiązanie do innego patrona tego roku – Cypriana Norwida.

To, co ich łączy, to nie tylko „odpowiednie dać rzeczy słowo”, jak mówił Norwid – bo to jest zadaniem każdej poezji, żeby znalazła odpowiedni wyraz dla przeżyć wypowiadanych przez poetę – ale też to, co Norwid nazywał ironią. Mówił, że ironia jest „koniecznym bytu cieniem”. Nie chodzi o ironizowanie, ale raczej o spojrzenie na wydarzenia, na to co się dzieje, z pewnego dystansu.