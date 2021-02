Lubuski Teatr w Zielonej Górze ponownie otwarty dla widzów. Artyści przygotowali coś specjalnego między innymi dla pań, które już 8 marca będą obchodziły swoje święto.

“Ojej, Kobieta” będzie pierwszym spektaklem, który zostanie wystawiony na dużej scenie zielonogórskiego teatru. Recital opiera się na ponadczasowych piosenkach Wojciecha Młynarskiego i jak mówi Joanna Wąż – jest on scenicznym przekrojem kobiecych emocji.

Dla mnie osobiście niesamowitym geniuszem jest jak on potrafił napisać teksty dla kobiet i o kobietach. Są to utwory, które naprawdę dotykają duszy i emocji kobiety, a napisał je mężczyzna. Tutaj wielki ukłon.

Piosenki Młynarskiego to nie jedyna propozycja na pierwszy weekend marca. Artyści z Lubuskiego Teatru zapraszają także na premierowy spektakl “Samolub”. Opowieść o dwójce rodzeństwa i tytułowym samolubie będzie można zobaczyć na scenie kameralnej już 6 marca. Próby do obu spektakli trwały od kilku miesięcy.

Próby próbami i praca nad spektaklem jest fantastyczna, ale jeśli nie idzie za tym efekt końcowy, czyli wyjście do widza i spotkanie się z tą żywą publicznością, to średnio to wygląda wtedy. Trzymamy kciuki, że będziemy mogli jak najdłużej się z tym widzem spotykać.