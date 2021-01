Jak co tydzień, zapraszamy was na spotkanie z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. W audycji „Trochę kultury, proszę!” Marta Blonkowska i Romek Awiński rozmawiają o wydarzeniach kulturalnych w mieście.

ZOK wpadł na pomysł, jak być blisko babć i dziadków nawet w czasie pandemii. W pałacu w Starym Kisielinie mali i duzi zielonogórzanie mogli złożyć im życzenia.

Genialny pomysł od Leszka, od Kamili, od całej załogi naszej filii. Przez kilka dni zapraszali oni do siebie – oczywiście pojedynczo – rodziny i dzieci, które na specjalnej zaaranżowanej scenie mogły powiedzieć swoje życzenia dla babci i dziadka. Były to życzenia od „kocham cię, babciu, bo robisz dobre pierogi” po piosenki i wiersze.

Także walentynki będzie można świętować razem z ZOK-iem. Planetarium, pałac w Starym Kisielinie i Centrum Przyrodnicze proponują nam… randkę.

To będzie koncert dla dwojga – koncert Przemka Szczotko w Hydro(za)gadce do wygrania, czyli taka randka w walentynki. To jest jedna z czterech nagród. Druga nagroda – prywatny, czyli też dla dwóch osób, walentynkowy pokaz w planetarium. Trzecia opcja randki to sesja zdjęciowa w pałacu w Starym Kisielinie. Oraz w Centrum Przyrodniczym – specjalny „Valentine Day Quest”, czyli zostaną przygotowane specjalne zadania na naszej wystawie. I do tego – kolacja.

Co zrobić, by wygrać te atrakcje? Do 7 lutego trzeba nadesłać zdjęcie, które będzie odpowiedzią na pytanie, do czego ostatnio poczuliśmy miłość. Możemy zaprezentować np. swoje nowe zainteresowania. Fotografie można przysyłać na adres media@zok.com.pl.