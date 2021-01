W audycji „UZ Nawigator” zaprezentowaliśmy trzeciego zwycięzcę konkursu „Klakson – impuls do innowacji”. To projekt „Elektroniczna Obsługa Pacjenta”, autorstwa kół naukowych „JAVA UZ” i „GameDev”, ważny szczególnie teraz, w czasie pandemii.

„Elektroniczna Obsługa Pacjenta” to aplikacja mobilna i strona internetowa, która ma skrócić kolejki do lekarza.

Zapotrzebowanie na taką aplikację jest ogromne, na co wskazywały wstępne ankiety z lekarzami. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zamierzają ją rozwijać i otrzymują wsparcie uczelni.

Tworzymy Elektroniczną Obsługę Pacjenta we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. W początkowym stadium rozwoju projektu wyciągnęło do nas pomocną rękę. Do tej pory prowadzą nas pod względem uzyskania efektu biznesowego. Ważna jest też rola naszego opiekuna, pana profesora Sławomira Kłosa, który też nam pomaga, załatwia różne rzeczy. Bardzo jesteśmy wdzięczni, bo uzyskaliśmy od uniwersytetu grono osób, które nas wspiera i prowadzi do określonych celów.