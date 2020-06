Zobacz info

Scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig („Lady Bird”) podeszła do tematu kultowej powieści „Małe kobietki”, bazując na książce oraz rysunkach Louisy May Alcott; przygląda się alter ego autorki – Jo March, sięgając do fikcyjnego życia, które ta prowadzi w wyobraźni. Spojrzenie Gerwig na ukochaną przez publiczność historię czterech sióstr March, zdeterminowanych, by żyć po swojemu, jest zarówno ponadczasowe, jak i silnie osadzone w rzeczywistości. W rolach Jo, Meg, Amy i Beth zobaczymy Saoirse Ronan...