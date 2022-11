Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Najnowszy odcinek naszego programu to kompendium wiedzy o zarządzaniu menadżerskim. Definicja mówi o przewidywaniu działań, które mają przynieść określone skutki i efekty. Samo zarządzanie możemy podzielić na dwa poziomy. Pierwszy obszar, to wszystko co związane jest z biznesem, a drugi aspekt to zarządzanie zespołami. Dawid Stanulonis nasz ekspert w dziedzinie treningu biznesowego wyjaśnia jak w tej dziedzinie można rozwijać swoje kompetencje.

Spektrum jest bardzo szerokie. Przede wszystkim większość organizacji kiedy rekrutuje menadżera ze swoich szeregów, albo szuka go na zewnątrz już na etapie danego stanowiska prowadzi szkolenia dla takiego człowieka. Ten człowiek pomimo, że już zarządza na etapie organizacji często pogłębia swoją wiedzę w określonym kierunku. Jednocześnie ma wsparcie starszego menadżera. Można się rozwijać samodzielnie. Są takie kierunki jak psychologia zarządzania, psychologia sprzedaży czy wgl kierunki typowo menadżerskie.

